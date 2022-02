Francesco Totti e Ilary Blasi a cena insieme con i figli: smentite le voci di rottura – Video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi sono andati a cena insieme con i figli in un ristorante in zona Quirinale. È stata la stessa moglie dell’ex capitano della Roma a postare su Instagram una storia in cui si vede la famiglia riunita a cena. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)sono andati acon iin un ristorante in zona Quirinale. È stata la stessa moglie dell’ex capitano della Roma a postare su Instagram una storia in cui si vede la famiglia riunita a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - martinamente : RT @yleniaindenial1: letteralmente pisciata sotto per Francesco Totti che smentisce le fæïkè nûs dei giornali con il tono di uno che sta pe… - Wallee___ : RT @unuomopop: allora, la faccia scocciata di francesco nella storia di ilary + totti che nel video parla solo di tutela per sé e per i bam… -