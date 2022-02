Francesco Totti dopo la cena al ristorante con Ilary Blasi: “Ci baciamo da vent’anni… Dai fatemi andare a casa” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi a cena con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Giornalisti assiepati fuori dal ristorante e lui, Totti, pronto a parlare: “Già non ci vedo, se poi fate così”, ha detto ai fotografi riferendosi ei flash e tenendo in braccio la figlia Isabel. Il Messaggero riporta la scena con dovizia di particolari: Ilary era uscita già dal locale insieme alla figlia Chanel. E quando giornalisti e paparazzi hanno chiesto un bacio, Totti ha risposto: “Sono venti anni che ci baciamo. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne”. Ancora: “Dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca”, per allontanare dall’auto la folla. Niente bacio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Giornalisti assiepati fuori dale lui,, pronto a parlare: “Già non ci vedo, se poi fate così”, ha detto ai fotografi riferendosi ei flash e tenendo in braccio la figlia Isabel. Il Messaggero riporta la scon dovizia di particolari:era uscita già dal locale insieme alla figlia Chanel. E quando giornalisti e paparazzi hanno chiesto un bacio,ha risposto: “Sono venti anni che ci. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne”. Ancora: “Dai,che dobbiamo partire per la settimana bianca”, per allontanare dall’auto la folla. Niente bacio. ...

