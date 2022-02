Francesco Facchinetti, il retroscena all’Isola dei Famosi: «Mi hanno arrestato in Honduras» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Francesco Facchinetti arrestato in Honduras mentre era inviato dell’Isola dei Famosi. Una disavventura raccontata dallo stesso Facchinetti dal suo account social: «Pensavano fossi il killer di una banda» Francesco Facchinetti ha raccontato dal social un fatto sconosciuto del suo passato, quando mentre vestiva in panni di inviato dell’Isola dei Famosi (gestione Simona Ventura) in Honduras è stato arrestato e portato in commissariato: «Quando mi hanno arrestato in Honduras – ha spiegato Francesco dal social, costretto a casa per via del Covid e obbligato a mangiare solo minestrine – perché purtroppo mi hanno ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 24 febbraio 2022)inmentre era inviato dell’Isola dei. Una disavventura raccontata dallo stessodal suo account social: «Pensavano fossi il killer di una banda»ha raccontato dal social un fatto sconosciuto del suo passato, quando mentre vestiva in panni di inviato dell’Isola dei(gestione Simona Ventura) inè statoe portato in commissariato: «Quando miin– ha spiegatodal social, costretto a casa per via del Covid e obbligato a mangiare solo minestrine – perché purtroppo mi...

