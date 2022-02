FOTO – Il Napoli ha il suo nuovo pullman | c’è anche Maradona!

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mentre ilsi prepara alla delicatissima sfida di domani sera contro il Barcellona, la società ha deciso di regalare alla squadra un deciso cambio di look.Si tratta di, che ilha scelto di regalare alla squadra e sul quale compareDiego Armando Maradona, oltre alla celebre scritta “sarò con te“. Presente ovviamente, sulla fiancata,la scritta “SSC”, oltre all’hashtag GK10 sulla porta. D’ora in poi, infatti, gli azzurri viaggeranno a bordo di questomezzo che, come riferito sugli stessi profili social, è stato realizzato in collaborazione con Autoservizi Grimaldi e Giuseppe Klain. Di seguito il tweet con tutte le ...

Il club azzurro ha svelato il suo nuovo pullman: in evidenza le immagini che omaggiano Diego Armando Maradona.
CASTEL VOLTURNO (CE) - "Our New Bus #ForzaNapoliSempre Thanks to: Autoservizi Grimaldi, Giuseppe Klain #GK10", si legge sul canale Twitter della SSC Napoli dove sono state pubblicate alcune foto in cu ...