Formazioni ufficiali Brescia-Ascoli, Serie B 2021/2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Brescia-Ascoli, incontro valevole per la venticinquesima giornata della Serie B 2021/2022. Match ad alta quota al Rigamonti, dove si sfidano due squadre in gran forma che ambiscono alle posizioni di vertice. Secondo i bookmakers sarà il Brescia a partire favorita, anche perché in caso di vittoria sarebbe virtualmente promossa in Serie A. Guai però a sottovalutare i marchigiani, capaci di stupire. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dagli allenatori di riferimento. Formazioni ufficiali Brescia: In attesa Ascoli: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ledi, incontro valevole per la venticinquesima giornata della. Match ad alta quota al Rigamonti, dove si sfidano due squadre in gran forma che ambiscono alle posizioni di vertice. Secondo i bookmakers sarà ila partire favorita, anche perché in caso di vittoria sarebbe virtualmente promossa inA. Guai però a sottovalutare i marchigiani, capaci di stupire. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dagli allenatori di riferimento.: In attesa: In attesa SportFace.

