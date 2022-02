Fondi Covid: Truffa da 460mila euro nel brianzolo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ventidue imprenditori del brianzolo sono stati denunciati per l’appropriazione indebita dei Fondi destinati per il Covid: Infatti sono stati rubati circa 460mila euro destinati al “Decreto Rilancio“, una tra le misure di sostegno volute dal governo per dare la possibilità di far ripartire l’economia Italiana in una situazione post-pandemica favorevole, soprattutto per quanto riguarda il settore immobiliare: infatti il Decreto Rilancio è quello che ha portato in vigore l’EcoBonus per le seconde case, oltre a un aumento delle pensioni di invalidità, l’introduzione dello smartworking nella pubblica amministrazione e i bonus sull’acquisto di una nuova auto. Ma in provincia di Monza, ben ventidue imprenditori hanno pensato che i Fondi assistenzialisti dello stato sarebbero stati utili ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ventidue imprenditori delsono stati denunciati per l’appropriazione indebita deidestinati per il: Infatti sono stati rubati circadestinati al “Decreto Rilancio“, una tra le misure di sostegno volute dal governo per dare la possibilità di far ripartire l’economia Italiana in una situazione post-pandemica favorevole, soprattutto per quanto riguarda il settore immobiliare: infatti il Decreto Rilancio è quello che ha portato in vigore l’EcoBonus per le seconde case, oltre a un aumento delle pensioni di invalidità, l’introduzione dello smartworking nella pubblica amministrazione e i bonus sull’acquisto di una nuova auto. Ma in provincia di Monza, ben ventidue imprenditori hanno pensato che iassistenzialisti dello stato sarebbero stati utili ...

