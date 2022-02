Fondi Covid, frode da oltre 460mila euro: incentivi usati anche per comprare Rolex (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – oltre 460mila euro di incentivi illecitamente percepiti, utilizzati anche per comprare Rolex o estingue prestiti personali. Sono 13 i brianzoli denunciati alla Procura della Repubblica di Monza accusati di aver percepito, senza averne diritto, contributi a fondo perduto (previsti dal Decreto Rilancio) erogati dall’Agenzia delle Entrate a soggetti economici con cali di fatturato, ovvero beneficiato di finanziamenti bancari assististi da garanzia (contemplati dal Decreto Liquidità). Sono oltre 460 mila euro gli incentivi illecitamente percepiti, ricostruiti nel corso degli interventi svolti, su tutto il territorio provinciale, dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –diillecitamente percepiti, utilizzatipero estingue prestiti personali. Sono 13 i brianzoli denunciati alla Procura della Repubblica di Monza accdi aver percepito, senza averne diritto, contributi a fondo perduto (previsti dal Decreto Rilancio) erogati dall’Agenzia delle Entrate a soggetti economici con cali di fatturato, ovvero beneficiato di finanziamenti bancari assististi da garanzia (contemplati dal Decreto Liquidità). Sono460 milagliillecitamente percepiti, ricostruiti nel corso degli interventi svolti, su tutto il territorio provinciale, dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di ...

