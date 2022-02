Follia Zverev | racchettate contro la sedia del giudice Germani

Advertising

sportface2016 : +++#AtpAcapulco, Alexander #Zverev squalificato dal torneo: follia contro l'arbitro in doppio+++ - serieB123 : Zverev ad Acapulco prende a racchettate l'arbitro: chi è il tennista più discusso, tra accuse di violenze, l’oro a… - LucaBrnasconi : Follia di Zverev ad Acapulco. In seguito ad una chiamata da lui ritenuta sbagliata, il tedesco prova prima un drit… - JeanMarie1899 : RT @sportface2016: +++#AtpAcapulco, Alexander #Zverev squalificato dal torneo: follia contro l'arbitro in doppio+++ - bruno01081977 : RT @sportface2016: Il VIDEO della folle reazione di #Zverev -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Zverev

Incredibile episodio all'Atp di Acapulco: dopo aver perso in doppio con Marcelo Melo contro il duo Glasspool - Heliovara, Alexanderscaglia la sua rabbia contro il giudice italiano Alessandro Germani, già insultato per alcune decisioni. Il tedesco è stato squalificato dal torneo per condotta anti - sportiva: perde così a ...Gli sono saltati i nervi. Un raptus die il danno è fatto. Il n° 3 della classifica ATP, reduce dalla maratona fino alle 5 del ... Peccato perchè in questo modo, Alexandermacchia la sua ...Alexander Zverev continua a girare il mondo portandosi dietro le accuse di violenza domestica rivolte dalla sua ex compagna, Olga Sharypova. E ora, benché in ritardo, anche l’Atp, l’Associazione dei ...Follia agli Atp 500 di Acapulco, il tennista Alexander Zverev è stato squalificato dal torneo per «condotta antisportiva» dopo aver preso a racchettate la ...