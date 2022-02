Foggia | accoltellato manifestante durante la protesta autotrasportatori sulla Statale 16

Advertising

LaGazzettaWeb : Caro benzina, autotrasportatori in protesta in tutta la Puglia: uno accoltellato nel Foggiano -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia accoltellato

In provincia disono stati organizzato diversi presidi di protesta: lungo la statale 16 trae San Severo, tra Orta Nova e Carapelle e all'ingresso di Lucera. Agli autotrasportatori si ...... il 4 marzo la mobilitazione Di Carlo DiCamera dei deputati Ergastolo ostativo, dalla ... il pm chiese custodia in carcere, ma il gip la negò Hal'ex moglie e il suo nuovo compagno, ...Momenti di tensione questa mattina sulla statale 16 , nei pressi di Torremaggiore , in provincia di Foggia dove nel corso della protesta degli ...Un uomo è stato accoltellato questa mattina in provincia di Foggia nel corso di una manifestazione organizzata da autotrasportatori e agricolatori contro il caro carburante. Il fatto è andato in scena ...