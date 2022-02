Florencia Belen Bianco a 'Oggi è un altro giorno', la scomparsa della mamma per mano dell'ex: 'Quella mattina...' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Florencia Belen Bianco ospite di ' Oggi è un altro giorno ' di Serena Bortone su RaiUno. Florencia ha perso sua mamma Antonia Bianca, uccisa dall'ex fidanzato, quando aveva solo dodici anni. Cristèl e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ospite di 'è un' di Serena Bortone su RaiUno.ha perso suaAntonia Bianca, uccisa dall'ex fidanzato, quando aveva solo dodici anni. Cristèl e ...

Advertising

altrogiornorai1 : 'I ragazzi che come me perdono la mamma in questo modo hanno tutti un senso di colpa' Florencia Belen Bianco parla… -