Fine stato di emergenza: quando potremo dire addio al Green pass all’aperto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le ultime novità dal governo sul Covid: la Fine dello stato di emergenza e quando potremo dire addio al Green pass all’aperto. Lo stato di emergenza terminerà il 31 marzo prossimo e non sarà rinnovato. Lo hanno promesso in più occasioni diversi esponenti del governo e ora la conferma arriva dal Presidente del Consiglio Mario L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le ultime novità dal governo sul Covid: ladellodial. Loditerminerà il 31 marzo prossimo e non sarà rinnovato. Lo hanno promesso in più occasioni diversi esponenti del governo e ora la conferma arriva dal Presidente del Consiglio Mario L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SkyTG24 : Il premier ha annunciato che lo stato d’emergenza non proseguirà oltre il 31 marzo - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Draghi annuncia la cessazione dello stato d’emergenza dal 31 marzo, e la fine dell’obbligo di quarantena… - Corriere : Lo stato d’emergenza terminerà il 31 marzo e non ci sarà una proroga - 470simone : RT @AlexBazzaro: Perché negli altri Paesi dove c’era il green pass seppur in forma più blanda, con la fine dello stato di emergenza è stato… - Sheelasblog : Ma alla fine chi è stato? #chilhavisto -