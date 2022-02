Finché l’Ucraina resterà un Paese anti-Russia la guerra sarà inevitabile, dice il leader dei separatisti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aleksandr Borodaj, oggi deputato della Duma (la Camera bassa del Parlamento) e capo dell’Udv, l’Unione dei volontari del Donbass, è stato il primo leader della Repubblica di Donetsk e, di fatto, lo «stratega» dell’annessione russa della Crimea e dell’autoproclamata indipendenza del Donbass. «Non posso dire quando e in quanti partiremo, darei informazioni ai nostri nemici», aveva detto in un lungo colloquio con Repubblica prima della decisione di Putin di riconoscere la sovranità delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk anche sui territori controllati da Kiev. Borodaj ammetteva di aver «preso ordini» da russi interessati alla «riunificazione del Donbass con Mosca». Aggiungendo poi: «La diplomazia può solo procrastinarla, ma Finché l’Ucraina sarà un Paese ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Aleksandr Borodaj, oggi deputato della Duma (la Camera bassa del Parlamento) e capo dell’Udv, l’Unione dei volontari del Donbass, è stato il primodella Repubblica di Donetsk e, di fatto, lo «stratega» dell’annessione russa della Crimea e dell’autoproclamata indipendenza del Donbass. «Non posso dire quando e in qupartiremo, darei informazioni ai nostri nemici», aveva detto in un lungo colloquio con Repubblica prima della decisione di Putin di riconoscere la sovranità delle Repubbliche di Donetsk e Lugansk anche sui territori controllati da Kiev. Borodaj ammetteva di aver «preso ordini» da russi interessati alla «riunificazione del Donbass con Mosca». Aggiungendo poi: «La diplomazia può solo procrastinarla, maun...

