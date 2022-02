Finale Champions: no San Pietroburgo in caso di guerra (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il rischio è molto concreto: la Finale di Champions può traslocare da San Pietroburgo a una sede ancora sconosciuta. L'Uefa non ha al momento un piano - B, ma sta monitorando la situazione. Se fosse ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il rischio è molto concreto: ladipuò traslocare da Sana una sede ancora sconosciuta. L'Uefa non ha al momento un piano - B, ma sta monitorando la situazione. Se fosse ...

Advertising

lorepregliasco : (Mi sono appena ricordato che la finale di Champions quest'anno si dovrebbe giocare in Russia) - AAlciato : Finale Champions League: possibile il cambio sede, quindi lo spostamento da San Pietroburgo #Russia #Ucraina - TgLa7 : Media #GB: La Uefa sta valutando di spostare la finale di Champions League in programma a San Pietroburgo per la de… - gdstwits : Crisi Russia-Ucraina, la Uefa: “Al momento finale di Champions rimane a San Pietroburgo” - infoitsport : Finale Champions: no San Pietroburgo in caso di guerra -