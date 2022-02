FIFA 22 | Manutenzione – Status Server Ultimate Team | Live Update

Leggi su fifaultimateteam

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Periodicamente EA Sports effettua delle azioni diprogrammata ostraordinaria suiche ospitano22 e la modalità22. Con questo articolo vi aggiorneremo in tempo reale su tutte le manutenzioni in corso o sull’improvviso down deiche si verificheranno durante tutta la stagione. 23 Febbraio ore 11:40 – Si stanno verificando dei problemi di connettività con iche ospitano22 e la modalità22. Siamo in attesa di un comunicato ufficiale di EA Sports. Seguiranno nuovi aggiornamenti quando e se saranno disponibili. 10 Ottobre 15:45 – Smistamento premi Division Rivals ...