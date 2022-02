Femminicidi | l' inferno degli ' orfani speciali' | duemila figli senza voce Siamo vittime due volte

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In Italia manca persino un censimento ed un osservatorio dedicato ai bambini e ragazzi rimastimadre. In campo il privato sociale, iniziative con istituzioni e Parlamento. Al via il progetto “Respiro”: 3,3 milioni per 6 regioni, per assistere piccoli e caregiver

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidi inferno

La Repubblica

ROMA - Giuseppe è già in camice da un ospedale del nord, sta per entrare in sala operatoria, non vuole rinunciare a quei pochi minuti per dirlo. "Dei figli che restano, di quei ragazzi bisogna ...Le prime, in quei Secoli bui, sono state l'anteprima dei moderni, con una differenza ... Consigli per la lettura : Il cielo sopra l'. La drammatica storia vera di Ravensbrück il campo ...La Procura pronta a impugnare le assoluzioni sull’induzione alla prostituzione minorile. L’ex leghista: «L’accostamento con la politica ha aumentato il fango» ...In Italia manca persino un censimento ed un osservatorio dedicato ai bambini e ragazzi rimasti senza madre. In campo il privato sociale, iniziative con ...