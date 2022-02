"Falsi incidenti per prendere soldi". Striscia la Notizia e lo scandalo tutto italiano: questi uomini? Ecco chi sono, da non credere | Guarda (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oltre agli organizzatori di eventi, in Italia esistono anche gli organizzatori di incidenti. Lo svela Striscia la Notizia, nella puntata andata in onda mercoledì 23 febbraio su Canale 5. Qui, Luca Abete mostra una carrozzeria che tra i suoi servizi ne effettua uno particolare, quello di organizzazione di incidenti per ottenere i soldi dell'assicurazione. Come? Basta contattare la carrozzeria, che si rivolge direttamente all'amico perito assicurativo. "Tu mi dai la pratica - dice l'uomo immortalato dal programma di Canale 5 - e io faccio tutto, ti do anche l'assegno". In sostanza il perito crea un incidente finto, dichiarando che "uno è venuto addosso a te". Una volta presi i soldi, Ecco che questi vengono divisi. Ma come è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Oltre agli organizzatori di eventi, in Italia esistono anche gli organizzatori di. Lo svelala, nella puntata andata in onda mercoledì 23 febbraio su Canale 5. Qui, Luca Abete mostra una carrozzeria che tra i suoi servizi ne effettua uno particolare, quello di organizzazione diper ottenere idell'assicurazione. Come? Basta contattare la carrozzeria, che si rivolge direttamente all'amico perito assicurativo. "Tu mi dai la pratica - dice l'uomo immortalato dal programma di Canale 5 - e io faccio, ti do anche l'assegno". In sostanza il perito crea un incidente finto, dichiarando che "uno è venuto addosso a te". Una volta presi ichevengono divisi. Ma come è ...

Advertising

Rose46820621 : RT @Rose46820621: @SkyTG24 Tutti dati falsi come al solito, quanti gli incidenti in montagna che poi si scoprono positivi e messi in questo… - Rose46820621 : @SkyTG24 Tutti dati falsi come al solito, quanti gli incidenti in montagna che poi si scoprono positivi e messi in… - elvialorena50 : @sambestiano @GiuppeManci80 @AStramezzi @muntzer_thomas Siamo in molti a pensarlo. Così per tutti i parlamentari ch… - maurogab1 : RT @lllll66099563: @mariafalsetta Concordo al 100% fino al punto 7. Le piazze non vanno evitate, protestare è fondamentale. Per il governo… -