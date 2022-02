“Fa male” è il nuovo singolo di Lenoire & Malo: l’intervista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Fa male parla di una storia d?amore difficile e nonostante gli errori commessi dai due partner, gli sbagli e le cattiverie, l?amore e? ancora forte, passionale e non si esaurisce” Fuori il nuovo singolo di Lenoire & Malo dal titolo “Fa male“, un brano dalle sfumature emozionanti in cui le loro voci si mescolano dando vita ad una ballad latina ricercata e suggestiva. Lenoire & Malo (management di Kovoò Agency) sono due artisti italiani, tra i piu? importanti esponenti del genere reggaeton e per la prima volta hanno dato vita ad un genere totalmente nuovo in Italia, un reggaeton struggente ed emozionante, dove non conta solo il ritmo, ma soprattutto il testo in cui in molti riescono a ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Faparla di una storia d?amore difficile e nonostante gli errori commessi dai due partner, gli sbagli e le cattiverie, l?amore e? ancora forte, passionale e non si esaurisce” Fuori ildidal titolo “Fa“, un brano dalle sfumature emozionanti in cui le loro voci si mescolano dando vita ad una ballad latina ricercata e suggestiva.(management di Kovoò Agency) sono due artisti italiani, tra i piu? importanti esponenti del genere reggaeton e per la prima volta hanno dato vita ad un genere totalmentein Italia, un reggaeton struggente ed emozionante, dove non conta solo il ritmo, ma soprattutto il testo in cui in molti riescono a ...

