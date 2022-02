F1 | test Montmeló | Norris il più veloce nella prima giornata davanti alle Ferrari

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Barcellona, 23 feb. -(Adnkronos) - Chiusa ladelle tre giornate deiprestagionali di F1 sul circuito catalano di. Landosu McLaren il piùin 1'19"568 tempo realizzato con le gomme morbide. Molto bene la: Charles Leclerc al comandosessione del mattino e secondo tempo assoluto in 1'20"165, nel pomeriggio esordio stagionale per Sainz, terzo alla bandiera a scacchi in 1'20"416. Quarto e quinto tempo per le Mercedes di George Russell (1'20"784) e Lewis Hamilton (1'20"929). Nono posto per il campione del mondo in carica Max Verstappen (1'22"246), che ha girato più di tutti.