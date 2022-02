F1 | Test Barcellona 2022 | Mercedes e Red Bull copiano una soluzione Ferrari L’analisi della prima giornata

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un buon inizio ma…Ladeidi F1 a(Spagna) è andata in archivio. Un day-1 atteso per via delle nuove monoposto che caratterizzeranno il campionato. Le vetture a effetto suolo con gomme da 18 pollici non hanno deluso le attese e i team hanno dimostrato di interpretare in vari modi il regolamento con soluzioni ardite, spinte ed estreme. Che cosa possiamo trarre da questa? Il primo dato è che lac’è e questo non dispiace. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz si sono piazzate in seconda e terza posizione, precedute solo dalla McLaren del britannico Lando Norris che negli ultimi minutisessione si è giocato il “jolly”...

Tra i cambiamenti della Formula 1 del 2022, da mettere alla prova nei test di Barcellona, ci sono anche le gomme che adesso sono con spalla ribassata e montate su cerchi da 18 pollici con copriruota. Il britannico: "Non ho ancora incontrato Verstappen, non mancherà occasione" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Con i test di Montmeló, lungo il circuito della Catalogna, sono iniziati oggi ...