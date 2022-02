F1, il giro in incognito di Lewis Hamilton alla scoperta della auto rivali (VIDEO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lewis Hamilton si aggira nel paddock del Montmeló alla scoperta delle macchine avversarie. Lo fa “camuffato”, con un lungo impermeabile grigio, un felpone marrone col cappuccio tirato su, gli occhiali da sole e la mascherina nera. Percorre la linea dei box, osserva le nuove monoposto che affronteranno dal 20 marzo un lungo Mondiale inedito a livello regolamentare, che per la prima si incrociano in pista per i test. Le telecamere di Sky Sports F1 lo seguono, lui nicchia, poi attraversa la strada e si allontana. Di seguito il VIDEO completo. Lewis Hamilton checks out all the cars on a pitlane walk…pic.twitter.com/FEHN7X4Nqf — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 23, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022)si aggira nel paddock del Montmelódelle macchine avversarie. Lo fa “camuffato”, con un lungo impermeabile grigio, un felpone marrone col cappuccio tirato su, gli occhiali da sole e la mascherina nera. Percorre la linea dei box, osserva le nuove monoposto che affronteranno dal 20 marzo un lungo Mondiale inedito a livello regolamentare, che per la prima si incrociano in pista per i test. Le telecamere di Sky Sports F1 lo seguono, lui nicchia, poi attraversa la strada e si allontana. Di seguito ilcompleto.checks out all the cars on a pitlane walk…pic.twitter.com/FEHN7X4Nqf — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 23, 2022 SportFace.

