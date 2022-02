F.1, Test Spagna - McLaren al top nel primo giorno di prove (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La nuova era della Formula 1 è ufficialmente iniziata oggi, con la prima delle sei giornate di Test pre-stagione. Fino a venerdì le squadre saranno impegnate a Barcellona, sul tracciato del Montmelò, mentre dal 10 al 12 marzo saranno in Bahrain, dove una settimana più tardi si correrà anche la prima tappa del Mondiale 2022. I risultati di oggi. La McLaren chiude con il miglior tempo assoluto questa prima giornata di prove. Lando Norris ha sfruttato la mescola più morbida, la C4, per ottenere il crono più rapido in 1:19.568. L'inglese ha guidato per l'intera giornata la MCL36, completando un totale di 103 giri. La Scuderia Ferrari inizia con il sorriso questa sessione di Test: Leclerc ha mantenuto il giro più veloce per gran parte della giornata prima della zampata di Norris: Charles ha segnato il suo crono di 1:20.165 ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La nuova era della Formula 1 è ufficialmente iniziata oggi, con la prima delle sei giornate dipre-stagione. Fino a venerdì le squadre saranno impegnate a Barcellona, sul tracciato del Montmelò, mentre dal 10 al 12 marzo saranno in Bahrain, dove una settimana più tardi si correrà anche la prima tappa del Mondiale 2022. I risultati di oggi. Lachiude con il miglior tempo assoluto questa prima giornata di. Lando Norris ha sfruttato la mescola più morbida, la C4, per ottenere il crono più rapido in 1:19.568. L'inglese ha guidato per l'intera giornata la MCL36, completando un totale di 103 giri. La Scuderia Ferrari inizia con il sorriso questa sessione di: Leclerc ha mantenuto il giro più veloce per gran parte della giornata prima della zampata di Norris: Charles ha segnato il suo crono di 1:20.165 ...

