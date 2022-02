Evra contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo | furia a bordo campo!

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Poteva difficilmente fare peggio il, nel corso del primo tempo della sfidal'Atletico Madrid. Messi sotto pressione dagli uomini del Cholo Simeone , i Red Devils non sono ...

Advertising

peppe_roncino : @elpatron0_ Infatti è stucchevole questa ricerca del colpevole. Che il Villareal avrebbe segnato continuando a gioc… - paolo201079 : @OttavoG @Gianpaolo_5 Talmente tifoso medio da sostenere che la più bella partita con allegri sia stata quella cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Evra contro

Tra chi si è scagliato senza mezze misureil gioco mostrato da Cristiano Ronaldo e compagni nel corso della prima frazione del Wanda Metropolitano c'è anche Patrice. L'ex difensore di ...... oggi? 'Zaniolo è un grandissimo giocatore, ma quando la squadra non gioca benele grandi, e ... È vero, come ha detto, che in ogni club ci sono due gay? 'Mai avuto un compagno su cui avessi ...Nell'intervallo della sfida contro l'Atletico Madrid, l'ex Red Devils si è scagliato senza mezze misure contro gli uomini di Rangnick: ecco che cosa ha detto ...Ai microfoni di Amazon Prime, pochi istanti prima dell'inizio di Atletico Madrid-Manchester United, ha parlato Patrice Evra, sulle difficoltà dei Red Evils nelle ultime stagioni.