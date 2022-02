Europa League:Atalanta; Gasperini, campo è medicina migliore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Ritornare in campo e giocare è la medicina migliore, anche per toglierci dalle polemiche pesanti di domenica scorsa e non solo". Gian Piero Gasperini, alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Ritornare ine giocare è la, anche per toglierci dalle polemiche pesanti di domenica scorsa e non solo". Gian Piero, alla vigilia del ritorno dei playoff di...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #LazioPorto. Gara di ritorno dei play-off di Europa League. Una partita da vivere ??????????????! Qui per acquistare i… - sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - SkySport : Barcellona, l'omaggio al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli #SkySport #Barcellona #Maradona - sportli26181512 : Clotet: “Napoli, ecco come si batte il Barça”: Clotet: “Napoli, ecco come si batte il Barça” Il catalano, ex tecni… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Atalanta, Gasperini: 'Gara importante con l'Olympiacos, mi aspetto una partita diversa rispetto all'and… -