Europa League, Lazio-Porto: rimonta biancoceleste a 2,73, in quota occasione gol per Cabral (Di mercoledì 23 febbraio 2022) occasione da titolare per Jovane Cabral, che nel ritorno degli spareggi di Europa League contro il Porto potrebbe partire in campo dal primo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022)da titolare per Jovane, che nel ritorno degli spareggi dicontro ilpotrebbe partire in campo dal primo...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #LazioPorto. Gara di ritorno dei play-off di Europa League. Una partita da vivere ??????????????! Qui per acquistare i… - sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - GoalItalia : Champions League ?? Coppa UEFA/Europa League ?? Tutti i club che hanno conquistato entrambi i trofei: sono solo 11… - Emanuel96537037 : @ecambiaghi Ma come si fa a parlare di dominio giallo che tranne x i dieci minuti dopo il nostro goal eravamo in pi… - LALAZIOMIA : Europa League: Napoli-Barcellona, domina l'equilibrio. Lazio a rischio, quote da ottavi per l'Atalanta -