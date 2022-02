(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L'attriceha svelato che, sul et di, ha dovuto lottare con l', problema che si è palesato a causa dell'eccessivo trucco.è una delle componenti del cast di, la fortunata serie con protagonista Zendaya. L'attrice ha raccontato di aver avuto un problema con l'ledello show, forse a causa del trucco pesante. Per, interpretare Lexi Howard inè stato controproducente: la giovane attrice, infatti, ha riscontrato alcuni problemi con l'sul set, come ha raccontato in un'intervista a Vogue: "Quando ho iniziato a lavorare e a truccarmi di più, la mia pelle è peggiorata ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Euphoria: Maude Apatow rivela la sua battaglia con l'acne durante le riprese - camillabertasio : RT @apatowsource: Maude for L’OFFICIEL USA Magazine #Euphoria - sierottaema : Ariana grande che dopo l’ultima puntata di euphoria ha iniziato a seguire Maude I suoi diritti!! - Zoe_06789 : Quanto è bella Maude, una divinità ???? #Euphoria #Maudeapatow - FEXIFEVR : RT @apatowsource: Maude for L’OFFICIEL USA Magazine #Euphoria -

Ultime Notizie dalla rete : Euphoria Maude

L'Officiel - Italy

PerApatow , interpretare Lexi Howard inè stato controproducente: la giovane attrice, infatti, ha riscontrato alcuni problemi con l'acne sul set, come ha raccontato in un'intervista a ...Chi ritorna nel cast di3 Supponendo che Rue non muoia entro la fine della seconda ... Barbie Ferreira (Kat), Angus Cloud (Fez), Algee Smith (Chris), Sydney Sweeney (Cassie),Apatow (...L'attrice Maude Apatow ha svelato che, sul et di Euphoria, ha dovuto lottare con l'acne, problema che si è palesato a causa dell'eccessivo trucco. Maude Apatow è una delle componenti del cast di Eupho ...Ora che la settima puntata della seconda stagione di Euphoria è andata in onda su Sky e in streaming su Now, la situazione “coppie” nella serie tv sembra essersi completamente ribaltata e quelle che u ...