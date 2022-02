ETF difensivi per proteggersi dal rischio guerra Russia – Ucraina | PFF US e FUTY US

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ci sono ETF su cui investire perdalle possibile conseguenze di un ulteriore aggravamento della tensione tra? La decisione di Mosca di riconoscere la repubblica separatista del Donbass con conseguente ingresso delle truppe russe in quest’area dell’, ha fatto precipitare ai minimi termini i rapporti trae Stati Uniti. I rischi che la situazione possa precipitare sono consistenti. Scontata l’introduzione di sanzioni molto dure contro Mosca, non è neppure da escludere che gli eventi possano precipitare ulteriormente se ci dovesse essere uno scontro armato tra Mosca e Kiev. Insomma il quadro internazionale non è dei migliori e i rischi sull’economia globale sono tornati ad essere molto alti. In questo contesto, gli investitori hanno esigenza di difendere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ETF difensivi

Investing.com

...uncollegato al prezzo degli ingredienti base dell' american breakfast Ho investito in diverse titoli delle utilities come Enel e non solo perché avevo letto che si tratta di titoli......beta ci sono anche i fondi a bassa volatilità che permettono una maggiore esposizione in settori piùe di conseguenze ci tutelano nelle fasi di down del mercato. Altri fondi ancora, gli...Analisi Mercato di Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com) riguardo: Nasdaq 100, S&P 500, Bank of America Corp, Dominion Energy Inc. Leggi le analisi di Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com) ...L' esposizione verso i 5 fattori si può coprire con gli Etf, prodotti economici, efficienti e disponibili su Borsa Italiana, preferendo quelli ad accumulo, liquidi in termini di controvalore scambiato ...