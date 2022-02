Estelle di Svezia compie dieci anni | la nuova foto ufficiale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Estelle Svezia

Vanity Fair.it

... mentre anche a Stoccolma si era temuto per la principessinaerede dopo Vittoria al trono di, per contagi nella sua scuola. E mentre i Savoia avevano rinviato il debutto dell'erede ...... mentre anche a Stoccolma si era temuto per la principessinaerede dopo Vittoria al trono di, per contagi nella sua stessa scuola. E mentre i Savoia avevano rinviato il debutto dell'...Con re Harald di Norvegia (85 anni appena compiuti) che aveva subito sospeso ogni impegno pubblico nella primavera 2020 per motivi precauzionali, mentre anche a Stoccolma si era temuto per la ...La favola di Victoria di Svezia inizia quando la principessa incontra non un principe, ma un ragazzo comune che la porta in salvo dal suo mondo oscuro. La primogenita di re Carlo XVI Gustaf e Silvia ...