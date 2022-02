Entra nel vivo il Suzuki Tour GSX-S1000GT (Di mercoledì 23 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Prosegue il giro per l’Italia del Suzuki Tour dedicato alle GSX-S1000GT. Gli appassionati motociclisti potranno testare le doti della nuova Grand Tourer di Hamamatsu presso alcuni selezionati concessionari Suzuki grazie ai demo ride dedicati. Nell’agenda del Tour GSX-S1000GT – che si chiuderà il prossimo 3 aprile – sono disponibili 21 tappe, che saranno ospitate da altrettanti dealer in 11 diverse regioni d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia. I concessionari aderenti al Tour avranno a disposizione una GSX-S1000GT per un’intera settimana. Dal lunedì alla domenica potranno accogliere gli appassionati e i potenziali clienti desiderosi di provare la moto e di scoprirne le caratteristiche uniche. Prenotando il test ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Prosegue il giro per l’Italia deldedicato alle GSX-. Gli appassionati motociclisti potranno testare le doti della nuova Grander di Hamamatsu presso alcuni selezionati concessionarigrazie ai demo ride dedicati. Nell’agenda delGSX-– che si chiuderà il prossimo 3 aprile – sono disponibili 21 tappe, che saranno ospitate da altrettanti dealer in 11 diverse regioni d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia. I concessionari aderenti alavranno a disposizione una GSX-per un’intera settimana. Dal lunedì alla domenica potranno accogliere gli appassionati e i potenziali clienti desiderosi di provare la moto e di scoprirne le caratteristiche uniche. Prenotando il test ...

Entra nel vivo il Suzuki Tour GSX-S1000GT TORINO (ITALPRESS) - Prosegue il giro per l'Italia del Suzuki Tour dedicato alle GSX-S1000GT. Gli appassionati motociclisti potranno testare le ...

