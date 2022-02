Elton John "visibilmente scosso" dopo il guasto del suo jet privato durante il volo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Elton John è apparso visibilmente scosso dopo che il suo jet privato ha avuto un guasto durante il volo ed i piloti sono stati costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza. Lo scorso lunedì il jet privato di Elton John ha avuto un guasto nel corso di un volo verso New York: il cantante britannico era atteso al Madison Square Garden per un concerto ma dopo che l'aereo è decollato, mentre stava sorvolando l'Irlanda, i piloti si sono accorti della presenza di un grave guasto ai sistemi idraulici. Di conseguenza, i piloti hanno immediatamente lanciato l'allarme, richiedendo un atterraggio di emergenza nell'aeroporto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è apparsoche il suo jetha avuto uniled i piloti sono stati costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza. Lo scorso lunedì il jetdiha avuto unnel corso di unverso New York: il cantante britannico era atteso al Madison Square Garden per un concerto mache l'aereo è decollato, mentre stava sorvolando l'Irlanda, i piloti si sono accorti della presenza di un graveai sistemi idraulici. Di conseguenza, i piloti hanno immediatamente lanciato l'allarme, richiedendo un atterraggio di emergenza nell'aeroporto ...

