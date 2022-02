Eleonora Daniele | il dolore per la tragica scomparsa | “… oggi è il vuoto”

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La presentatrice di “Storie italiane” ha manifestato il suoper ladi una delle persone più importanti della sua vita Nel 2015 laha pianto la morte del suo caro fratello. Quest’ultimo si chiamava Luigi, un uomo affetto da autismo che è deceduto all’età di quarantaquattro anni. Per l’ex gieffina si è trattato di unindescrivibile, in quanto era legata da un amore viscerale al suo compianto fratello.(Instagram)Una tragedia del genere non è facile da sopportare, soprattutto quando esiste un sentimento profondo e sincero nei confronti della persona cara che viene a mancare. Questo è il caso di, la quale si è disperata quando le venne data la notizia direttamente da sua sorella. “Mi ha chiamato ...