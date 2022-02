Election day. Per amministrative e referendum giustizia si voterà in un’unica data. (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sì della Camera all’odg per accorpare in unico giorno le prossime elezioni amministrative e i referendum sulla giustizia. L’ok all‘Election day è arrivato a stragrande maggioranza, con 372 sì, 7 contrari e un astenuto. L’ordine del giorno è stato presentato dalla Lega. Il governo si era rimesso all’aula. In particolare il documento, votato nell’ambito dell’esame Leggi su freeskipper (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sì della Camera all’odg per accorpare in unico giorno le prossime elezionie isulla. L’ok all‘day è arrivato a stragrande maggioranza, con 372 sì, 7 contrari e un astenuto. L’ordine del giorno è stato presentato dalla Lega. Il governo si era rimesso all’aula. In particolare il documento, votato nell’ambito dell’esame

