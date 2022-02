Economia, management e istituzioni, online l’offerta formativa della Federico II: venerdì 25 l’Open Day (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’orientamento didattico-professionale dei giovani è al centro della manifestazione #Openday (venerdì 25 alle 15,30 su Youtube) promossa dal Dipartimento di Economia, management, istituzioni (Demi) e dal Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche (Dises) dedicata a tutte le scuole dell’intera regione Campania che si svolgerà anche quest’anno in modalità online. Scendono in campo due Dipartimenti considerati tra i più innovativi e strategici della Federico II per promuovere e presentare alle scuole secondarie di secondo grado la migliore offerta formativa dei corsi di laurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio, Economia delle Imprese Finanziarie, Scienze del Turismo a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’orientamento didattico-professionale dei giovani è al centromanifestazione #Openday (25 alle 15,30 su Youtube) promossa dal Dipartimento di(Demi) e dal Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche (Dises) dedicata a tutte le scuole dell’intera regione Campania che si svolgerà anche quest’anno in modalità. Scendono in campo due Dipartimenti considerati tra i più innovativi e strategiciII per promuovere e presentare alle scuole secondarie di secondo grado la migliore offertadei corsi di laurea inAziendale,e Commercio,delle Imprese Finanziarie, Scienze del Turismo a ...

Advertising

StartMagNews : La crisi in #Ucraina accentua volatilità e rischio al ribasso per economia e mercati finanziari. L’analisi di Filip… - SanremoNews : Facility management software: perché è ormai indispensabile per le aziende - bizcommunityit : Facility management software: perché è ormai indispensabile per le aziende #management - bizcommunityit : «Risk management alla base della sostenibilità», spiega Casali, direttrice del master Cineas #management - innovationpost_ : .@sdabocconi School of Management e @HuaweiItalia lanciano l'iniziativa 'Tech with Her' per incentivare la partecip… -