"Ecco cosa ha detto". GF Vip, Nathaly Caldonazzo spalle al muro: il video della frase contro Jessica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutti contro Nathaly Caldonazzo al GF Vip dopo quella frase infelice che potrebbe costarle la squalifica. Di questo hanno parlato Jessica a Miriana. "Ho perso l'interesse con lei. Non me ne frega proprio niente di lei, non mi fa più piacere. Ti posso dire? Basta, mi è calata proprio. Sapendo poi questa roba qui che è una cosa schifosa, proprio ti dico ciao. Spero che te ne vai da questa porta rossa con tanto di cuore te lo dico, basta. Ogni volta che fa i confessionali brutti dice 'scusate ero a caldo dopo la puntata'. Dai davvero basta". "Dopo la puntata io le ho detto che mi avrebbe dovuto chiedere scusa e lei ha detto quella cosa. Ha detto quella frase molto grave".

