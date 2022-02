“Ecco che ha fatto, ma non l’hanno punita”. GF Vip, Jessica smaschera Katia. Regia censura (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continuano a uscire fuori cose pesanti al ‘GF Vip’. Nonostante la fine del reality show si stia avvicinando sempre più, le polemiche non sembrano destinate a finire a stretto giro di posta. Anzi, nelle ultime ore Jessica Selassié si è lasciata andare ad un’accusa pesantissima nei confronti di una concorrente top. Ha infatti riferito davanti ad altri compagni di avventura che la gieffina in questione avrebbe proferito una bestemmia, ma la produzione non avrebbe assunto provvedimenti. Jessica Selassié è stata molto chiara e sarà davvero difficile capire cosa possa succedere adesso. La Regia ha cercato di ricorrere ai ripari immediatamente, infatti ha staccato l’inquadratura delle telecamere, ma da casa tutti avevano già sentito quelle sue parole e anche con chi ce l’avesse. A intervenire è stata anche Sophie Codegoni, che ha cercato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continuano a uscire fuori cose pesanti al ‘GF Vip’. Nonostante la fine del reality show si stia avvicinando sempre più, le polemiche non sembrano destinate a finire a stretto giro di posta. Anzi, nelle ultime oreSelassié si è lasciata andare ad un’accusa pesantissima nei confronti di una concorrente top. Ha infatti riferito davanti ad altri compagni di avventura che la gieffina in questione avrebbe proferito una bestemmia, ma la produzione non avrebbe assunto provvedimenti.Selassié è stata molto chiara e sarà davvero difficile capire cosa possa succedere adesso. Laha cercato di ricorrere ai ripari immediatamente, infatti ha staccato l’inquadratura delle telecamere, ma da casa tutti avevano già sentito quelle sue parole e anche con chi ce l’avesse. A intervenire è stata anche Sophie Codegoni, che ha cercato ...

