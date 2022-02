E ora salta la finale di Champions League a San Pietroburgo?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sabato 28 maggio si giocherà ladi, in programma alla Gazprom Arena di San, in Russia. Ma la crisi nell’Est Europa potrebbe spingere l’Uefa a cambiare i suoi piani. L’organizzazione ha comunicato nelle ultime ore che “sta monitorando in maniera costante e da vicino la situazione. Al momento, non ci sono piani per cambiare la sede”. Si tratta di una risposta alle illazioni della stampa britannica, che spinge per lanello stadio londinese di Wembley, forte sia delle buone probabilità di vedere due squadre inglesi giocarsi il trofeo sia dei buoni rapporti – cementati dalla battaglia sulla Superlega – tra il primo ministro Boris Johnson e il numero uno dell’Uefa Aleksander ?eferin, avvocato sloveno con cittadinanza britannica. Il governo britannico ha già preso ...