Dura nota Fisi | ' Basta falsità Inaccettabili giudizi su atleti e staff medico'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Polemica infinita. Le parole della mamma di Federica Brignone, l'ex sciatrice Ninna Quario, contro Sofia Goggia e l'infortunio a suo dire ingigantito, non sono passate sotto traccia. Così come non è ...

La Gazzetta dello Sport

Polemica infinita. Le parole della mamma di Federica Brignone, l'ex sciatrice Ninna Quario, contro Sofia Goggia e l'infortunio a suo dire ingigantito, non sono passate sotto traccia. Così come non è ...

Nessun riferimento diretto alle frasi della Quario sulla Goggia, ma il comunicato invita tutti a cambiare registro: "Fatti gravi durante i Giochi. Non sono accettabili giudizi personali che portano te ...Con una dura nota la Fisi prende le distanze e condanna le polemiche che hanno coinvolto vari atleti azzurri nelle ultime ore. Polemiche che sono scoppiate già nel corso delle Olimpiadi. Il ...