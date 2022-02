Due anni di pandemia e il tennis come cura (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il giorno impresso nella memoria è quello di domenica 23 febbraio 2020: per la prima volta nella storia, un torneo di tennis si deve fermare a causa di una pandemia. Succede a Bergamo, il torneo è il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il giorno impresso nella memoria è quello di domenica 23 febbraio 2020: per la prima volta nella storia, un torneo disi deve fermare a causa di una. Succede a Bergamo, il torneo è il ...

Advertising

nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - fattoquotidiano : Lombardia, sit-in contro la riforma della sanità: “Privatizzano ancora, come un supermercato. Non hanno imparato nu… - Mov5Stelle : Dobbiamo scongiurare in tutti i modi un’escalation militare in #Ucraina. Una guerra sarebbe inaccettabile, ancor di… - hugmebutch : Sono almeno due anni che a mercoledì alterni sti stronzi si mettono a urlare a caso, come se già non bastasse il ru… - hugmebutch : Bellissimo mettere la sveglia alle 8 ed essere svegliata bruscamente due ore e un quarto prima per colpa di quei ba… -