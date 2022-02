Draghi spinge per le sanzioni alla Russia ma non rinuncia ancora al negoziato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) C’è stata la condanna, ci saranno le sanzioni. E’ falso dire che l’Italia “esita”. Mario Draghi interviene sulla crisi ucraina. L’invasione delle truppe russe? “Esprimo la mia più forte condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbas”. L’azione di Putin? “Un’inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si presenterà in Parlamento. La prossima settimana lo farà Draghi. L’Italia è per applicare nei confronti della Russia sanzioni di tipo progressivo. La possibilità di un incontro a Mosca Draghi-Putin non è caduta. La parola che in questo momento sostituisce il fuoco è “sanzioni”. Il governo ribadirà per voce di Di Maio ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) C’è stata la condanna, ci saranno le. E’ falso dire che l’Italia “esita”. Mariointerviene sulla crisi ucraina. L’invasione delle truppe russe? “Esprimo la mia più forte condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbas”. L’azione di Putin? “Un’inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si presenterà in Parlamento. La prossima settimana lo farà. L’Italia è per applicare nei confronti delladi tipo progressivo. La possibilità di un incontro a Mosca-Putin non è caduta. La parola che in questo momento sostituisce il fuoco è “”. Il governo ribadirà per voce di Di Maio ...

Advertising

veratto_A : RT @BelpietroTweet: Mentre il premier promette di riaprire il Paese, dal titolare della Salute arriva la stretta sul personale. Il suo cons… - prospettico1 : RT @giorgiazitelli: La banda di Speranza boicotta Draghi e vuole portare qui il modello cinese - Tsanlicandro : RT @La7tv: #lariachetira Renato #Mannheimer: 'La Lega in tutti i sondaggi diminuisce continuamente perdendo voti, il che spinge #Salvini a… - La7tv : #lariachetira Renato #Mannheimer: 'La Lega in tutti i sondaggi diminuisce continuamente perdendo voti, il che sping… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'invito di #Draghi è rimasto in parte inascoltato. Da una parte Salvini ha puntato sull'emendamento per lo stop al super #… -