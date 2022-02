Draghi “smilitarizza” la Lega. Basta allo stato d’emergenza Covid (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ha smilitarizzato i separatisti No pass, il nostro Donbas anti restrizioni, mentre su quello vero, sulla crisi ucraina, ha precisato che “le prevaricazioni e i soprusi non devono essere mai tollerati”. Al Teatro del Maggio musicale fiorentino, circondato dalle talari (“Eccellenza!”) e da uomini con scarpe Ferragamo, Mario Draghi ha annunciato che il 31 marzo non verrà “prorogato lo stato d’emergenza”. Mai più zone colorate, scuole sempre aperte. Ma finiscono anche le quarantene da contatto. Cade l’obbligo delle mascherine. Il Green pass verrà gradualmente eliminato “a partire dalle attività all’aperto. Vale a dire, fiere, sport, e spettacoli”. E adesso Matteo Salvini cosa fa? Si sa già, mentre si scrive, qui a Firenze, che l’intenzione di Salvini è non votare alla Camera una parte del provvedimento sul dl Covid. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Hato i separatisti No pass, il nostro Donbas anti restrizioni, mentre su quello vero, sulla crisi ucraina, ha precisato che “le prevaricazioni e i soprusi non devono essere mai tollerati”. Al Teatro del Maggio musicale fiorentino, circondato dalle talari (“Eccellenza!”) e da uomini con scarpe Ferragamo, Marioha annunciato che il 31 marzo non verrà “prorogato lo”. Mai più zone colorate, scuole sempre aperte. Ma finiscono anche le quarantene da contatto. Cade l’obbligo delle mascherine. Il Green pass verrà gradualmente eliminato “a partire dalle attività all’aperto. Vale a dire, fiere, sport, e spettacoli”. E adesso Matteo Salvini cosa fa? Si sa già, mentre si scrive, qui a Firenze, che l’intenzione di Salvini è non votare alla Camera una parte del provvedimento sul dl Covid. ...

Advertising

carusocarmelo : RT @ilfoglio_it: Mario Draghi ha annunciato che il 31 marzo non verrà “prorogato lo stato d’emergenza” e ha condannato l’aggressione all’Uc… - storico900 : RT @ilfoglio_it: Mario Draghi ha annunciato che il 31 marzo non verrà “prorogato lo stato d’emergenza” e ha condannato l’aggressione all’Uc… - ilfoglio_it : Mario Draghi ha annunciato che il 31 marzo non verrà “prorogato lo stato d’emergenza” e ha condannato l’aggressione… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi smilitarizza Ucraina-Russia, la diretta. Usa e Ue approvano sanzioni contro Mosca., Casa Bianca esclude summit tra Biden e… La Repubblica