Dopo l'Ucraina il mirino di Mosca è su Polonia e Baltico Obiettivo: unire Minsk a Kaliningrad. La mappa di Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le mosse di Putin potrebbero non fermarsi a Kiev. Il suo sogno: collegare Bielorussia (ormai non più sovrana) a Kaliningrad. Ma attaccare la Polonia significa attaccare tutti gli alleati

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - fanpage : #RussiaUkraineConflict In un discorso alle 4 del mattino ore italiane, il presidente russo Vladimir Putin ha annu… - louuishands : RT @Iperbole_: La patetica sceneggiata di Salvini che va all'ambasciata ucraina a Roma dopo aver sostenuto e difeso Putin per anni, nonosta… - fedeli_paolo : RT @il_pucciarelli: Credibilità di Putin che dice di agire per 'denazistificare' l'Ucraina, dopo che per anni la Russia ha coltivato legami… -