Donna denuncia maltrattamenti. Arrestato il compagno (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno Arrestato un 25enne nigeriano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della compagna, connazionale di 22 anni. La scorsa serata, a seguito della richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della Donna, i Carabinieri sono intervenuti presso la sua abitazione dove hanno trovato l’uomo che, in stato di forte agitazione, ha cercato di ostacolare il loro ingresso. I Carabinieri sono riusciti a calmarlo e bloccarlo, soccorrendo poi la Donna che nel frattempo si era rifugiata chiudendosi nella camera da letto. Ai militari la Donna ha riferito che il compagno, a seguito di un violento attacco d’ira scaturito senza motivi, voleva ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hannoun 25enne nigeriano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato dinei confronti della compagna, connazionale di 22 anni. La scorsa serata, a seguito della richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della, i Carabinieri sono intervenuti presso la sua abitazione dove hanno trovato l’uomo che, in stato di forte agitazione, ha cercato di ostacolare il loro ingresso. I Carabinieri sono riusciti a calmarlo e bloccarlo, soccorrendo poi lache nel frattempo si era rifugiata chiudendosi nella camera da letto. Ai militari laha riferito che il, a seguito di un violento attacco d’ira scaturito senza motivi, voleva ...

