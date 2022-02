Don Matteo, il parroco che canta “Brividi” e “Apri tutte le porte” durante l’omelia: il video è virale, Gianni Morandi gli telefona (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima ha intonato “Brividi“. Quindi “O forse sei tu”. E, infine, “Apri tutte le porte”. Don Matteo, co-parroco di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, è diventato una star dei social dopo che nell’omelia di domenica 6 febbraio, quella immediatamente successiva a Sanremo, ha inserito le tre canzoni finite sul podio del Festival. Come spiegato dallo stesso parroco al Giornale di Brescia, Don Matteo durante l’omelia ha cercato di analizzare il Vangelo attraverso la quotidianità. E per farlo si è servito, appunto, delle canzoni della kermesse musicale. “Immagino San Pietro che incontra San Remo questa mattina e si scambiano qualche parola. San Remo dice a San Pietro: ‘Hai sentito ieri chi ha vinto? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima ha intonato ““. Quindi “O forse sei tu”. E, infine, “le”. Don, co-di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, è diventato una star dei social dopo che neldi domenica 6 febbraio, quella immediatamente successiva a Sanremo, ha inserito le tre canzoni finite sul podio del Festival. Come spiegato dallo stessoal Giornale di Brescia, Donha cercato di analizzare il Vangelo attraverso la quotidianità. E per farlo si è servito, appunto, delle canzoni della kermesse musicale. “Immagino San Pietro che incontra San Remo questa mattina e si scambiano qualche parola. San Remo dice a San Pietro: ‘Hai sentito ieri chi ha vinto? ...

Advertising

matteo_milan91 : RT @farted94: Vi spiego cosa farà il Signor Singer quest’estate Va in banca, preleva la centella, la dà a Don Paolo e gli dice: “Fanne buo… - F_Prayt : #Guerra Dopo gli esperti di virologia, genetica, pandemie, ora tutti esperti di guerra, strategie, geografia! Ma… - corriereveneto : #verona Don Matteo Selmo, 38enne co-parroco veronese di Lonato del Garda, è diventato noto per il suo video dall’al… - consacrata_vita : RT @consacrata_vita: @LauraMusto99 @Mahmood_Music @PaoloUrciuoli29 @Umberto06790173 Vi ringrazio ragazzi/e per il vostro riscontro sull'ome… - consacrata_vita : @LauraMusto99 @Mahmood_Music @PaoloUrciuoli29 @Umberto06790173 Vi ringrazio ragazzi/e per il vostro riscontro sull'… -