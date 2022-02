(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il CdA di, con decisione unanime, ha revocato tutte le deleghe attribuite a Lelio Mondella come a.d. della società, per il venire meno della fiducia per la società di None; al suo posto è stato ...

Domori: Lamberto Vallarino Gancia nominato nuovo a.d.. Sostituisce Lelio Mondella

