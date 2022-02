Domeniche ecologiche: il 13 Marzo 2022 blocco del traffico a Roma – orari (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per domenica 13 Marzo 2022 è in programma l’ultima domenica ecologica della stagione invernale. Nella Fascia Verde, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, ci sarà lo stop al traffico privato. LEGGI ANCHE: — Roma, qual è la fascia verde? Ecco le strade da evitare >> In questa giornata è previsto il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL, Fascia Verde, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, oltre al limite massimo di 12 ore per l’utilizzo di impianti di riscaldamento. Per agevolare il normale corso delle attività cittadine, si provvederà al al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e di taxi durante le giornate di blocco totale. Si suggerisce di prendere visione delle deroghe contenute nelle Ordinanze del Sindaco, che ... Leggi su funweek (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per domenica 13è in programma l’ultima domenica ecologica della stagione invernale. Nella Fascia Verde, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, ci sarà lo stop alprivato. LEGGI ANCHE: —, qual è la fascia verde? Ecco le strade da evitare >> In questa giornata è previsto il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL, Fascia Verde, a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, oltre al limite massimo di 12 ore per l’utilizzo di impianti di riscaldamento. Per agevolare il normale corso delle attività cittadine, si provvederà al al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e di taxi durante le giornate ditotale. Si suggerisce di prendere visione delle deroghe contenute nelle Ordinanze del Sindaco, che ...

