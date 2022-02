Domenica In | svelato il futuro di Mara Venier | l’annuncio clamoroso del marito

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo le tante voci di corridoio circolate nei mesi scorsi, ilprofessionale diè statoda suoLa presentatrice di “In” si trova al timone del programma pomeridiano trasmesso nell’ultimo dì della settimana sulle frequenze di Rai 1 dal 2018. In realtà ha condotto il rotocalco anche in passato, motivo per cui viene soprannominata anche “la signora della”.(Instagram)Per i vertici dell’emittente televisiva statale la “Zia” è una vera e propria garanzia. I risultati che riporta da diverse stagioni a questa parte sono eccellenti, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto grazie anche alla tanta esperienza accumulata nel corso di una carriera scintillante. In ...