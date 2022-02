Disabili | il Garante incontra il nuovo direttore dell’Ufficio Scolastico della Campania

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildei diritti delle persone contàRegione, Paolo Colombo, si èto con Ettore Acerra,regionale. Si è convenuto, secondo quanto rende noto Colombo, “sulla centralità dell’inclusione scolastica per il progetto di vita delle persone contà erilevanza per tutta la comunitàstessa come educazione alla diversità. Si è concordato, dunque, sulla necessità di porre in atto tutte le possibili strategie per favorire in concreto l’inclusione scolastica, continuando a portare avanti alcune iniziative, quali: l’attivazione del GLIR (uno dei gruppi per l’inclusione ...