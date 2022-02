Dipendente fa causa all'Asur, l'azienda condannata a pagare: ecco le motivazioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MACERATA - Una condanna al pagamento di ventimila euro a beneficio di un Dipendente impiegato alla cassa ospedaliera in mansioni superiori alla sua qualifica, la proroga di diverse decine di contratti ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) MACERATA - Una condanna al pagamento di ventimila euro a beneficio di unimpiegato alla cassa ospedaliera in mansioni superiori alla sua qualifica, la proroga di diverse decine di contratti ...

Dipendente fa causa all'Asur, l'azienda condannata a pagare: ecco le motivazioni MACERATA - Una condanna al pagamento di ventimila euro a beneficio di un dipendente impiegato alla cassa ospedaliera in mansioni superiori alla sua qualifica, la proroga di diverse decine di contratti provvisori in scadenza, l'evidenza dell'impossibilità di definire ...

Tentato abuso d'ufficio, il dipendente va comunque sospeso Il dipendente pubblico che abusando della sua funzione costringe un cittadino a dargli dei soldi o altro è punito col carcere. In tal caso la Pa non ha alcun margine di scelta: deve sospendere il dipe ...

