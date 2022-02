Digitale terrestre, cambiano numerazioni: la lista per trovare i canali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È in atto il cambiamento delle frequenze dei canali tv: tutte le modifiche riguardanti le numerazioni dei canali del Digitale terrestre. L’Italia sta entrando nell’era del DVB-T2: il secondo step del Digitale terrestre nel nostro Paese. In questa fase stiamo ancora assistendo al cambiamento delle frequenze, quindi in tutta la penisola è in atto la “rivoluzione”. I tempi, ormai, sono maturi. Ci troviamo nei giorni finali del mese di febbraio e tutto il processo si concluderà entro il 30 giugno. Un monitor con lo schermo nero e la scritta “TV” bianca (via screenshot)Fino a quel momento, però, intercorrono altri diversi step. Uno su tutti arriverà il prossimo 8 marzo. Tra poco più di una settimana, quindi, assisteremo a delle novità. In quella data, in ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È in atto il cambiamento delle frequenze deitv: tutte le modifiche riguardanti ledeidel. L’Italia sta entrando nell’era del DVB-T2: il secondo step delnel nostro Paese. In questa fase stiamo ancora assistendo al cambiamento delle frequenze, quindi in tutta la penisola è in atto la “rivoluzione”. I tempi, ormai, sono maturi. Ci troviamo nei giorni finali del mese di febbraio e tutto il processo si concluderà entro il 30 giugno. Un monitor con lo schermo nero e la scritta “TV” bianca (via screenshot)Fino a quel momento, però, intercorrono altri diversi step. Uno su tutti arriverà il prossimo 8 marzo. Tra poco più di una settimana, quindi, assisteremo a delle novità. In quella data, in ...

