Di Palma | Miss Italia 2021 | “Sono una grande tifosa del Napoli | delusa da Insigne Spero di fare doppietta”

ilmattino.it

AGI/Vista - "Voglio essere un esempio per i ragazzi, se ho raggiunto i miei obiettivi è perchè ho creduto in me e dico di fare lo stesso a tutti i ragazzi di periferia", così Zeudi DiItalia, nel corso di una cerimonia in suo onore al Maschio Angioino.Una targa consegnata al Maschio Agioino direttamente dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla neo trionfatrice diItalia 2021, Zeudi Di. La medaglia della città simboleggia un riconoscimento per l'impegno civile che la giovane napoletana ha dedicato a favore del suo quartiere, Scampia. 'L'elezione di ...Martedì, 22 febbraio 2022 Home > aiTv > Miss Italia, Zeudi Di Palma celebrata a Napoli: "Voglio essere d'esempio per i ragazzi di periferia" (Agenzia Vista) Napoli, 22 febbraio 2022 "Voglio essere un ...(Agenzia Vista) Napoli, 22 febbraio 2022 "Ai giovani dico di vivere tranquillamente la loro vita, mettendo dedizione in ciò che fanno. Prima o poi le cose belle arrivano", così Zeudi Di Palma, ...