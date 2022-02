Di Maio sull’Ucraina: “No a contatti bilaterali con la Russia”. La replica di Mosca: “Strana idea di diplomazia” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha partecipato oggi all’informativa alla Camera sulla crisi in corso in Ucraina, condannando fermamente le azioni di Mosca. Per il ministro non è possibile continuare ad avere un dialogo bilaterale fino a che la Russia di Vladimir Putin non dia segnali di de-escalation, ma la replica del Cremlino non si è fatta attendere. Di Maio avverte che è concreta la possibilità che le truppe russe invadano il Paese, con un contingente di militari in missione di peacekeeping, a detta del Cremlino, già presente nei territori separatisti del Donbass. Luigi Di Maio condanna le azioni di Mosca: “No a nuovi incontri bilaterali” Il ministro degli Esteri ha illustrato la situazione in Ucraina e le decisioni prese dal governo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Diha partecipato oggi all’informativa alla Camera sulla crisi in corso in Ucraina, condannando fermamente le azioni di. Per il ministro non è possibile continuare ad avere un dialogo bilaterale fino a che ladi Vladimir Putin non dia segnali di de-escalation, ma ladel Cremlino non si è fatta attendere. Diavverte che è concreta la possibilità che le truppe russe invadano il Paese, con un contingente di militari in missione di peacekeeping, a detta del Cremlino, già presente nei territori separatisti del Donbass. Luigi Dicondanna le azioni di: “No a nuovi incontri” Il ministro degli Esteri ha illustrato la situazione in Ucraina e le decisioni prese dal governo ...

